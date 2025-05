Professora de matemática assassinada em São Paulo; ex-companheira é suspeita Ciúmes e questões financeiras teriam motivado crime planejado por ex-companheira Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h47 ) twitter

Caso Fernanda Bonin: ex-companheira de professora morta é suspeita de ser mandante do crime

A polícia está em busca do responsável pela morte da professora de matemática Fernanda Bonim em São Paulo. A investigação aponta que sua ex-companheira, Fernanda Fazio, teria planejado o crime por ciúmes e questões financeiras, incluindo um seguro de vida.

Fernanda Bonim foi atraída para uma emboscada na zona oeste da capital sob a alegação de que o carro de Fazio havia quebrado. As duas estavam separadas há cerca de um ano após um relacionamento de oito anos. No momento do crime, Fazio estava com os filhos gêmeos do casal, que podem ter presenciado o sequestro.

O corpo de Bonim foi encontrado com sinais de estrangulamento em Interlagos, na zona sul. A polícia prendeu João Paulo Borquim, que confessou a participação no planejamento junto com Fazio. A investigação continua para encontrar o executor do crime. As autoridades também investigam se o assassinato inclui motivações financeiras relacionadas a um seguro de vida substancial.

