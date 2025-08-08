Quatro homens desaparecem após cobrança de dívida no Paraná Robishley, Rafael, Diego e Alencar sumiram após tentativa de cobrança Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quatro homens desapareceram no Paraná após tentarem cobrar uma dívida de R$ 1 milhão. Robishley, Rafael e Diego, amigos de São Paulo, se encontraram com Alencar em Icaraíma para realizar a cobrança relacionada à compra de uma propriedade rural. Desde terça-feira (5), não há contato com eles.

A polícia está conduzindo buscas intensas na região, utilizando cães farejadores e câmeras térmicas para localizar o grupo. Imagens de segurança mostram que os quatro estiveram juntos antes do desaparecimento. As autoridades estão investigando a identidade do suposto devedor e possíveis comunicações entre ele e os desaparecidos.

Veja também

‌



Ele foi visto pela última vez ao chegar ao local de estoque de uma de suas lojas

Cidade Alerta playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Empresário libanês que atua no Brás está desaparecido há quatro dias em São Paulo Sete homens são encontrados mortos em área de garimpo; eles teriam sido confundidos com quadrilha Homem é encontrado morto dentro de fossa de esgoto no interior de São Paulo Mulher que foi abandonada pelo ex-marido quando teve AVC é espancada por ele após negar nova chance Homem tortura e mata jovem de 18 anos e é preso dois anos após o crime Quatro amigos viajam para cobrar dívida de R$ 1 milhão e desaparecem no Paraná Sucesso Roubado: ator de Hollywood que perdeu tudo passa por transformação e reencontra irmão famoso Homem é morto a tiros após discussão em bar; atirador seria vizinho da mãe da vítima Pai de família é morto a facadas após tentar defender mulher de agressões em lanchonete Delegada se disfarça de motorista de aplicativo para flagrar suspeito de assédio Homem é morto a tiros em bar durante confusão; mãe dele pressentiu o crime Policiais fazem abordagens em busca de suspeitos de balearem agente em Paraisópolis, zona sul de SP Identidade de suspeito de balear policial militar em Paraisópolis, em SP, é descoberta Ex-policial militar é preso suspeito de envolvimento com o PCC em São Paulo Atirador surge de repente e mata homem a tiros em borracharia no interior de SP Mãe impede que o filho de 5 anos seja sequestrado no meio da rua em São Paulo Sucesso Roubado: Ator brasileiro que atuou em Hollywood e perdeu tudo faz revelações sobre família Exclusivo: namorado de enfermeira encontrada morta envia áudios chocantes para família da vítima Jovem de 19 anos é internado em UTI após ser agredido por grupo durante a saída da escola Briga de vizinhos: confusão por som alto termina em agressão na Grande São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!