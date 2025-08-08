Quatro homens desaparecem após cobrança de dívida no Paraná
Robishley, Rafael, Diego e Alencar sumiram após tentativa de cobrança
Quatro homens desapareceram no Paraná após tentarem cobrar uma dívida de R$ 1 milhão. Robishley, Rafael e Diego, amigos de São Paulo, se encontraram com Alencar em Icaraíma para realizar a cobrança relacionada à compra de uma propriedade rural. Desde terça-feira (5), não há contato com eles.
A polícia está conduzindo buscas intensas na região, utilizando cães farejadores e câmeras térmicas para localizar o grupo. Imagens de segurança mostram que os quatro estiveram juntos antes do desaparecimento. As autoridades estão investigando a identidade do suposto devedor e possíveis comunicações entre ele e os desaparecidos.
