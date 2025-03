Régis Pitbull é solto após audiência de custódia Ex-jogador enfrenta restrições judiciais após agressão a idoso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 21h29 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h29 ) twitter

Régis Pitbull é liberado pela Justiça após audiência de custódia e terá que cumprir medidas cautelar

Régis Pitbull, ex-jogador de futebol conhecido por sua passagem pelo Corinthians, foi liberado após uma audiência de custódia realizada no fórum criminal da Barra Funda. Ele é acusado de agredir um idoso de 70 anos no elevador do prédio onde reside. Como parte das condições para sua soltura, Régis deve cumprir medidas cautelares, incluindo manter distância da vítima.

A audiência ocorreu no início da noite e foi prolongada devido à quantidade de réus e à disponibilidade limitada de juízes. Após sua liberação, Régis retornou ao local onde ocorreu o incidente. A decisão judicial visa proteger a vítima e prevenir novos confrontos entre as partes envolvidas.

