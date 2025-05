Repórter do Cidade Alerta relembra entrevista com Paulo Cupertino: ‘A frieza dele me chocou’ Em 2022, Grace Abdou acompanhou a prisão do assassino e, em maio de 2025, a reconstituição do crime; agora a expectativa dela é que ele fique preso por muito tempo Cidade Alerta|Giovana Sobral, do site oficial 08/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 02h00 ) twitter

Grace Abdou fala sobre a expectativa para o julgamento de Paulo Cupertino Reprodução/Instagram

O julgamento de Paulo Cupertino pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele, João Alcisio e Mirian Selma, em 2019, acontece no fim deste mês de maio, três anos depois da prisão do assassino, na zona sul de São Paulo.

No dia da prisão de Cupertino, enquanto cobria outro caso para o Cidade Alerta, a repórter Grace Abdou precisou correr para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) para acompanhar a chegada do criminoso no local: “Ele estava de máscara, quando um colega, cinegrafista amador, a puxou para mostrar o rosto dele”, relembra.

Frente a frente com o assassino, Grace questionou o motivo de ele ter cometido o crime. Paulo Cupertino negou, descaradamente, o triplo homicídio.

“Eu não esperava por aquilo, fiquei sem resposta, sem saber qual seria a próxima pergunta, porque foi impressionante ele negar algo tão claro, verdadeiro e explícito”, desabafa Grace.

A poucos dias do júri popular, que já havia sido remarcado desde outubro de 2024 e foi adiado primeiro para março de 2025 e, depois, para maio, a jornalista comenta sua expectativa para o desfecho do caso: “Precisa ficar muito tempo preso”.

Para ela, acompanhar as ‘manobras’ feitas pelo assassino no primeiro julgamento e o que tem feito agora para tentar adiar o segundo, destacam como Cupertino é uma pessoa manipuladora, perspicaz e perigosa.

O exercício do jornalismo exige equilíbrio emocional e profissionalismo ao ouvir, de forma direta, a negação de um crime por parte de um acusado, mesmo diante de evidências: “A frieza dele me chocou”, encerra Grace.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30 e aos sábados às 17h, na RECORD.