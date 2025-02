Saiba quem é o novo Lázaro; criminoso desafia autoridades baianas Cidade Alerta trouxe com exclusividade que Thiago da Silva estaria escondido na zona norte de Ilhéus; entenda o caso Cidade Alerta|R7 22/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 02h00 ) twitter

Thiago da Silva Santos é atualmente suspeito de matar quatro pessoas na Bahia Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com exclusividade o desenrolar das denúncias de que Thiago da Silva, o criminoso que ficou conhecido como o “novo Lázaro” estaria escondido na zona norte de Ilhéus, na Bahia. O assassino de 27 anos tem chamado a atenção das autoridades pela semelhança com o modus operandi (modo de operação) do serial killer que aterrorizou Goiânia em 2021, Lázaro Barbosa.

Após aterrorizar a região de Ibirapitanga (BA), o homem estaria tirando o sono dos moradores da cidade de Ilhéus, já que corria o boato de que ele estaria circulando pela região nos últimos tempos.

Sua última aparição pública teria acontecido em dezembro de 2024, já que após cometer três assassinatos, Thiago foi visto na região de Uruçuca (BA), onde uma câmera o flagrou ao lado da rodovia. Porém, ao ser avistado pela população, ele correu para dentro da mata fechada e não foi mais visto até então.

Um novo assassinato, no entanto, aumentou as suspeitas e temores de sua presença na região de Ilhéus, já que um corpo foi encontrado em uma fazenda. A possível nova vítima aumenta o número de assassinatos cometidos por Thiago da Silva, de três para quatro.

Em dezembro de 2024, o homem assassinou uma pessoa e depois teria abusado e matado uma jovem moça. Na sequência, cometeu outro crime e daí fugiu para não ser mais visto. Ele é considerado como alguém frio, perigoso e calculista. Acredita-se que ele tenha fugido para uma área de mata.

Por conhecer muito bem a região, Thiago tem encontrado na área tudo o que precisa e assim conseguido se esconder das autoridades.

Após fazer diversas varreduras na zona norte da cidade de Ilhéus, a Polícia Militar acalmou a população, que temia que o assassino estivesse escondido pelas redondezas. Para conter o caos, as autoridades ainda pedem para que as pessoas façam um filtro em relação ao que escutam, para não espalhar desinformação e atrapalhar as buscas pelo suspeito.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30, e aos sábados às 17h, na RECORD.

