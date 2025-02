Saiba quem é o romeno suspeito de assassinato em Balneário Camboriú (SC) Michael Luciano Borzas, de 21 anos, tinha uma ordem restritiva da ex-namorada após tentar estrangulá-la em uma briga Cidade Alerta|R7 22/01/2025 - 18h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 18h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O romeno Michael Luciano Borzas tentou matar a namorada estrangulada antes de sair do país no início de janeiro Divulgação/RECORD

Diretamente de Balneário Camboriú (SC), o Cidade Alerta trouxe o caso do jovem romeno suspeito de matar um funcionário na casa da ex-namorada em uma segunda tentativa de assassinar a jovem. Michael Luciano Borzas, de 21 anos, está foragido e é atualmente procurado por mais de quarenta equipes da Polícia Militar catarinense.

O rapaz morava na cidade há cinco meses, e alternava entre as casas da irmã e do padrasto da ex-namorada. No início de janeiro, após o fim do relacionamento, o casal teve uma briga e Michael foi acusado de tentar estrangular a moça.

“Ele tinha um voo para a Romênia e tentou um homicídio contra ela”, afirmou Favoretto, policial militar responsável pelo caso.

A Polícia de Santa Catarina apenas aguardava o pedido de prisão contra o rapaz, que mesmo após receber uma ordem restritiva, continuava perseguindo a ex-namorada. No dia do segundo ataque, as câmeras de segurança mostraram o estrangeiro caminhando tranquilamente pela rua e acessando o condomínio da moça.

‌



Michael supostamente teria se dirigido até a casa na intenção de cometer o pior. E mesmo ao se deparar com a falta da moça, atirou no caseiro e em sua esposa que estavam na residência. Após o crime, ele ainda é acusado de atear fogo em tudo e fugir.

As autoridades somente foram entender do que se tratava ao chegarem no local e encontrarem os corpos. O caseiro morreu na hora, já sua esposa, a doméstica, segue no hospital em estado grave após ser baleada na cabeça e no ombro pelo rapaz.

‌



“Por ter morado no condomínio, todos ali o conheciam”, declarou o policial quando indagado sobre o fácil acesso de Michael à casa da ex-namorada. Segundo as autoridades, o rapaz era considerado trabalhador.

As autoridades catarinenses acreditam que o suspeito ainda esteja pelas redondezas do Balneário Camboriú. Porém, pelo fato de o rapaz ter amigos na cidade de São Paulo, existe a possibilidade de que possa ter fugido para a capital paulista após o crime, pois somente lá ele poderia pegar um avião de volta para a Romênia.

‌



Confira mais do caso:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.