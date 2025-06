‘Só quero meu filho de volta’, lamenta mãe de adolescente morto por colegas de trabalho Alex teria sido sequestrado, amarrado e jogado vivo no rio por conta de um celular; entenda o caso que aconteceu em Sertãozinho (SP) Cidade Alerta|Do R7 10/06/2025 - 13h20 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h20 ) twitter

Alex, de apenas 16 anos, teria sido sequestrado e morto por colegas de trabalho Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu caso de Alex Gabriel dos Santos, de 16 anos, encontrado morto na beira de um rio na cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Segundo colegas de trabalho, o adolescente teria encontrado um celular em um galpão de bebidas onde trabalha e, após não conseguir localizar o dono, levou o aparelho para casa com a intenção de devolvê-lo em outra oportunidade. No entanto, o proprietário do aparelho foi até a casa do jovem para resolver a situação.

Em depoimento, uma funcionária disse que teria levado de carro João Guilherme Moreira, de 27 anos, conhecido como ‘Guizão’, até a casa do adolescente para buscar o celular. No entanto, ao invés de somente recuperar o aparelho, o acusado teria forçado Alex a entrar no veículo e o levado até um prédio, onde, com a ajuda de três comparsas, o espancou. Em seguida, segundo o grupo, teriam jogado o jovem em uma mata na zona rural.

Evilene Pereira dos Santos, mãe de Alex, aflita pelo desaparecimento do filho, confessou: “Não sei o que pensar, não sei onde procurar. Eu só quero o meu filho de volta”.

A funcionária que levou o acusado até a casa do jovem e testemunhou parte da agressão, relatou que o menino foi espancado, forçado a ajoelhar sobre brasas e depois amarrado. Sobre a libertação do rapaz, a funcionária disse: “Para mim ele falou que ia soltar o menino, mas eu ouvi ele comentando que ia jogar ele no rio”.

‌



Com base no depoimento, as autoridades iniciaram as buscas pelo corpo do jovem no rio, onde o encontraram amarrado e sem vida.

João Guilherme, junto com Alex Sander Benedito Ferreira, de 23 anos, e mais dois suspeitos, estão presos na delegacia de Sertãozinho e responderão por homicídio qualificado.

‌



Confira a reportagem na íntegra:

