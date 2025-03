SP: menino de 9 anos morre por envenenamento em escola; outras crianças apresentam sintomas Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 17/03/2025 - 19h19 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h08 ) twitter

Bryan, de 9 anos, morreu após ser envenenado por substância tóxica em escola de Taubaté, no interior de São Paulo. A mãe dele foi chamada no colégio após o menino passar mal e relatar forte dores de cabeça. Em casa, ele chegou a vomitar e convulsionar, até sua mãe levá-lo ao hospital. Na madrugada, ele não resistiu e morreu. O laudo inicial aponta envenenamento por substância tóxica, que teria causado hemorragia cerebral e AVC. No mesmo dia que o menino passou mal, outras mães relatam que seus filhos também passaram mal, com sintomas parecidos. A polícia agora investiga o que aconteceu na escola.

