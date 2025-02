Terror e mistério: veja tudo o que se sabe sobre mulher morta com 15 golpes de faca Daniele Leite Pego tinha mudado para Campinas (SP) em busca de uma vida tranquila e acabou assassinada; saiba mais Cidade Alerta|Do R7 12/02/2025 - 14h30 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h30 ) twitter

A vítima, que costumava passear com seus cães na região, foi encontrada morta Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta exibiu um caso de assassinato que chocou a cidade de Campinas (SP). Uma mulher nua foi encontrada morta às margens de um córrego com diversos ferimentos e perfurações pelo corpo.

A vítima se tratava de Daniela Leite Pego, de 31 anos. Ela havia se mudado há um certo tempo para a cidade de interior em busca de uma vida mais tranquila, mas acabou não conseguindo escapar de um destino trágico.

Segundo relatos, a mulher costumava passear com os cachorros e era muito conhecida na região por ser uma pessoa simpática e querida. Até que certo dia, pessoas que moram por ali, estranharam a demora de Daniela para voltar para casa e começaram a procurá-la pela região. Ao entrarem na mata, um pouco mais abaixo, em uma descida íngreme, estava o corpo dela na beira do córrego.

O SAMU foi acionado, mas já não havia nada que pudesse ser feito, pois ela já estava morta com cerca de quinze golpes de faca pelo corpo. Logo as autoridades foram até o local e o isolaram para a perícia conseguir investigar a cena do crime.

Agora, a polícia está em busca de o autor do crime; muito embora até o que se sabe, a mulher não tinha desafetos que pudessem ser considerados suspeitos ou que tivessem motivo para querer tirar a vida dela.

Confira a reportagem completa:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.

