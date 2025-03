Testemunha pode esclarecer casos de Vitória e Edna em Cajamar Polícia avança nas investigações com novas prisões possíveis Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 20h50 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h50 ) twitter

Polícia localiza testemunha que pode ter relação com as mortes de Vitória e Edna

A polícia localizou uma nova testemunha que pode ser crucial para esclarecer as mortes de Vitória Regina de Souza e Edna Silva em Cajamar. A polícia aguarda a decisão judicial sobre a prisão de dois novos suspeitos, além do homem já detido.

Durante a investigação, materiais genéticos estão sendo analisados, incluindo um pré-laudo do caso Vitória que está em fase de conclusão. A coleta do material genético foi realizada no Instituto Médico Legal em Franco da Rocha. Se as provas forem consideradas suficientes pela Justiça, mais duas prisões poderão ocorrer.

As autoridades continuam acompanhando todos os detalhes para resolver os casos, enquanto as testemunhas são levadas à delegacia para prestar depoimentos adicionais.

