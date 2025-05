Tiroteio no Metrô Armênia, em São Paulo, deixa suspeito ferido Guarda civil metropolitana interrompe tentativa de assalto Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h43 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h43 ) twitter

Tiroteio na porta da estação Armênia do Metrô de SP deixa uma pessoa baleada

Na estação Armênia do Metrô, localizada entre o centro e a zona norte de São Paulo, um tiroteio resultou em um suspeito baleado após uma tentativa de assalto nesta segunda-feira (5). Uma guarda civil metropolitana interveio na ação criminosa, levando ao confronto.

A área foi cercada por intensa movimentação policial, com várias viaturas presentes. Guardas municipais estão no local para garantir a segurança. O suspeito ferido aguarda atendimento médico, com uma ambulância já a caminho. Não há relatos de ferimentos entre os agentes envolvidos. O incidente complicou ainda mais o trânsito na região central da cidade.

Assista em vídeo - Tiroteio na porta da estação Armênia do Metrô de SP deixa uma pessoa baleada

