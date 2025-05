Traficante conhecido como “Dez de Ouro” é preso em motel em Alagoas Jonathan Santana foi capturado enquanto estava foragido em um condomínio de luxo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h48 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende traficante de facção criminosa em motel em Alagoas

A polícia de Alagoas prendeu Jonathan Santana Valverde, de 24 anos, em um motel na região metropolitana de Maceió (AL). Conhecido como “Dez de Ouro” no baralho do crime da Bahia, ele era procurado por diversos homicídios relacionados ao tráfico de drogas e possuía quatro mandados de prisão preventiva expedidos no estado.

Jonathan vivia em um condomínio de luxo enquanto estava foragido. Ele é acusado dos assassinatos de Evarixo Barbosa Neto, Breno Santana da Fonseca e Mainara Bianca Ferreira da Silva, crimes ligados à disputa territorial entre facções criminosas no Nordeste.

A captura deste traficante perigoso representa um golpe significativo contra o crime organizado na região. As autoridades reafirmam seu compromisso com a segurança pública e o combate ao narcotráfico.

Assista em vídeo - Polícia prende traficante de facção criminosa em motel em Alagoas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!