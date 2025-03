Três testemunhas deixam delegacia em Franco da Rocha Investigação sobre a morte de Vitória Regina de Souza continua Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 19h40 (Atualizado em 07/03/2025 - 19h40 ) twitter

Caso Vitória: três testemunhas são liberadas da delegacia de Franco da Rocha (SP)

Durante a apuração do caso envolvendo a morte de Vitória Regina de Souza, três testemunhas foram liberadas da delegacia em Franco da Rocha, São Paulo . No local, ainda permanecem cinco pessoas que estão sendo ouvidas pelas autoridades.

A investigação busca esclarecer o assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. As testemunhas liberadas não são consideradas suspeitas, mas são fundamentais para a resolução do caso. A polícia continua a ouvir as outras cinco pessoas presentes na delegacia, que podem fornecer informações relevantes para o andamento da investigação.

