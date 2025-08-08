Triângulo amoroso complica desaparecimento de estudante Prisões efetuadas após descoberta de celular em área de mata Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 20h49 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h49 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A estudante Carmen de Oliveira Alves, de 26 anos, está desaparecida desde 12 de junho.

O namorado dela, Marcos Yuri Amorim, e o policial aposentado Roberto Carlos foram presos durante as investigações.

Partes de um celular que podem pertencer a Carmen foram encontradas em uma área de mata.

Roberto Carlos admitiu ser amante de Marcos Yuri e indicou-o como responsável pela morte de Carmen.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A estudante Carmen de Oliveira Alves, de 26 anos, desaparecida desde 12 de junho, está no centro de uma investigação que levou à prisão do namorado Marcos Yuri Amorim e do policial ambiental aposentado Roberto Carlos de Oliveira. Durante as investigações, foram encontradas partes de um celular que podem pertencer a Carmen em uma área de mata.

Roberto Carlos admitiu à polícia ser amante de Marcos Yuri e afirmou ter visto Carmen morta, mas negou envolvimento direto no assassinato ou ocultação do corpo. Ele indicou Marcos Yuri como responsável pelos atos. Enquanto isso, Marcos Yuri nega qualquer participação no crime e permanece em silêncio sobre as acusações.

A Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, continua as buscas por Carmen e investiga um dossiê que ela teria compilado sobre crimes envolvendo Marcos Yuri. Este documento pode ter sido um fator motivador para o crime. A família da vítima espera localizar o corpo para realizar um funeral adequado enquanto as investigações prosseguem.

