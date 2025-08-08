Triângulo amoroso complica desaparecimento de estudante
Prisões efetuadas após descoberta de celular em área de mata
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A estudante Carmen de Oliveira Alves, de 26 anos, desaparecida desde 12 de junho, está no centro de uma investigação que levou à prisão do namorado Marcos Yuri Amorim e do policial ambiental aposentado Roberto Carlos de Oliveira. Durante as investigações, foram encontradas partes de um celular que podem pertencer a Carmen em uma área de mata.
Roberto Carlos admitiu à polícia ser amante de Marcos Yuri e afirmou ter visto Carmen morta, mas negou envolvimento direto no assassinato ou ocultação do corpo. Ele indicou Marcos Yuri como responsável pelos atos. Enquanto isso, Marcos Yuri nega qualquer participação no crime e permanece em silêncio sobre as acusações.
A Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, continua as buscas por Carmen e investiga um dossiê que ela teria compilado sobre crimes envolvendo Marcos Yuri. Este documento pode ter sido um fator motivador para o crime. A família da vítima espera localizar o corpo para realizar um funeral adequado enquanto as investigações prosseguem.
Veja também
Em uma das gravações que captaram as agressões, uma mulher dá comida à criança e depois empurra a cabeça dela
Cidade Alerta playlist
1/15
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!