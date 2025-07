Vídeo crucial leva à prisão de suspeitos por emboscada em Mato Grosso Mãe de Ivan revela detalhes sobre investigação e relações entre envolvidos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 23h35 (Atualizado em 17/07/2025 - 23h35 ) twitter

Exclusivo: mãe de amante assassinado pelo amigo conversa com o Cidade Alerta

Gabriel Tacca, com a ajuda de Danilo Guimarães, teria planejado uma emboscada que resultou na morte de Ivan no Mato Grosso. Vera, mãe de Ivan, obteve um vídeo crucial que levou à prisão dos suspeitos após receber o celular de seu filho das mãos da médica Sabrina Iara de Mello.

Em Sorriso, Vera descobriu o envolvimento de seu filho em um possível triângulo amoroso e as circunstâncias que levaram à sua morte. Ela destacou o comportamento estranho de Sabrina e como o vídeo gravado por Ivan foi fundamental para a investigação. Apesar das tentativas de Sabrina de apagar provas, Vera garantiu que o material chegasse às autoridades.

Durante seu relato, Vera expressou dúvidas sobre o relacionamento entre Ivan e Sabrina e afirmou que nada justificaria o crime ocorrido. Gabriel já frequentava a casa do Ivan e tinha uma relação próxima com ele. Todo o material foi entregue à polícia e contribuiu para que Danilo e Gabriel permanecessem presos enquanto a investigação prossegue.

Vera revelou que não acredita que Ivan estivesse realmente envolvido com Sabrina e questiona as circunstâncias que levaram à ida de seu filho a Sorriso no dia do crime. Ela defende firmemente que a justiça seja feita e os culpados sejam devidamente punidos.

