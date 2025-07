Homem morre atropelado a caminho de entrevista de emprego no interior de São Paulo

João Paulo, que havia perdido o emprego recentemente, foi atropelado e morreu a caminho de uma entrevista de trabalho em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. Ele seguia a pé quando foi atingido por um carro em alta velocidade. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento e, cerca de uma hora depois, uma nova batida envolvendo o mesmo veículo. As imagens foram usadas pela polícia para identificar e localizar o suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!