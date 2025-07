Casal é encontrado carbonizado dentro de duto no Parque do Carmo, em São Paulo

Dois corpos carbonizados foram encontrados nesta quinta-feira (17) no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo. O incêndio em uma área de mata foi percebido por testemunhas, que acionaram funcionários do parque. No local, eles encontraram os corpos dentro de um duto. Parentes de um casal de catadores de recicláveis, que vivia na região, acreditam que as vítimas sejam Thaís, de 32 anos, e Rogério, de 41. A polícia investiga o caso.



