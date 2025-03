'A família desconfia de todo mundo', diz advogado da família de Vitória

Direto de Cajamar (SP), otraz novos detalhes das investigações do Caso Vitória . O único suspeito preso é Maicol. Porém, a família da vítima segue desconfiada de que outras pessoas possam ter relação com o crime. A informação é do advogado Fábio Costa, em entrevista ao repórter Aguiar Júnior.