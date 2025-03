Depoimentos de testemunhas ajudam a traçar últimos passos dados por Vitória antes de desaparecer

O Balanço Geral teve acesso exclusivo a informações do inquérito do caso Vitória . Os depoimentos dados por testemunhas ajudam a traçar os últimos passos dados pela jovem antes de desaparecer. Um passageiro que estava no mesmo ônibus que Vitória disse que ela desceu em um ponto diferente do que costumava descer. Segundo o advogado da família da jovem, Fábio Costa, o local onde ela foi deixada era melhor iluminado do que onde Vitória costumava ficar.



