Fotos e buscas na internet encontradas no celular de Maicol comprometem situação do suspeito

Peritos encontraram no celular de Maicol, único suspeito de envolvimento no caso Vitória preso até o momento, fotos da jovem e de outras mulheres com aparência semelhante. O histórico de navegação do celular do suspeito mostra pesquisas sobre como cortar o pescoço de alguém, além de revelar um perfil secreto em redes sociais, onde ele seguia Vitória . Maicol nega o crime, porém, outros indícios, como sua inconsistência nos depoimentos e vestígios de sangue e cabelo encontrados em seu carro, apontam sua possível participação na morte da jovem.



