Acidente com ônibus deixa 15 feridos na zona leste de São Paulo

Na rua Maria Carlota, bairro da Penha, zona leste de São Paulo, um acidente de ônibus deixou 15 pessoas feridas. Quatro delas sofreram ferimentos graves: um homem de 47 anos com fraturas nas pernas e contusão torácica; uma mulher com fraturas no rosto e perna; outra mulher, de 58 anos, com lesões faciais; e um idoso de 65 anos com ferimentos no rosto. O ônibus colidiu com um poste e quase atingiu uma casa. Viaturas do SAMU e bombeiros estavam no local para prestar socorro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!