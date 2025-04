Acidente de trânsito acaba em violência em São Paulo; vítima luta pela vida no hospital

Uma simples batida de trânsito após um almoço em família terminou em violência extrema. Winter, de 41 anos, foi brutalmente espancado por um motorista agressivo após uma discussão e agora luta pela vida no hospital. O agressor, ainda não identificado, fugiu do local, mas responderá por tentativa de homicídio, enquanto a família da vítima vive momentos de angústia à espera de sua recuperação.



