Acidente grave na rodovia Anhanguera envolve seis veículos

Um acidente ocorreu na rodovia Anhanguera, quilômetro 17 sentido interior paulista, envolvendo dois caminhões e quatro carros pequenos. Um dos carros entrou debaixo do baú de uma das carretas e não há informações sobre as vítimas no momento da ocorrência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!