Adolescente de 13 anos mata a avó e fere o avô após restrição do uso de celular

Um adolescente de 13 anos, que portava uma arma de calibre 357, alvejou e feriu o avô, de 62 anos, e matou a avó, de 64, com cinco tiros. A tragédia aconteceu após os avós restringirem o uso de celular do menor, que passava a maior parte do tempo jogando no aparelho. O avô entrou em luta corporal com o jovem, que fugiu. A polícia conseguiu encontrar o suspeito escondido em uma região de mata e o levou apreendido.



