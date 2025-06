Adolescente de 15 anos é morta por ex-namorado após terminar o relacionamento

Beatriz, de 15 anos, foi morta pelo ex-namorado no meio da rua em São Paulo. Ela conheceu o rapaz de 17 anos e eles começaram a namorar. Durante o relacionamento, ele começou a proibi-la de ir ao salão, se arrumar e chegou a pedir a senha das redes sociais para vigiá-la. Beatriz decidiu terminar o relacionamento e começou a sair com outro jovem, mesmo com as ameaças do ex. O suspeito, a abordou no meio da rua e a atacou com golpes de faca. A jovem morreu no meio da rua, e o ex-companheiro fugiu, mas logo foi encontrado e apreendido pela polícia.



