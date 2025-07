Adolescente de 15 anos perde a fala após ingerir bebida adulterada durante festa

Um adolescente, de 15 anos, decidiu sair para se divertir com os amigos. Eles vão a uma balada, mas, no meio da festa, um dos garotos colocou uma substância tóxica na bebida dele. O adolescente começou a passar mal, voltou para casa e foi socorrido ao hospital. Ele fica internado e parou de falar. Não se comunica mais com a família. A mãe, Alessandra, fica desesperada, quer saber quem fez isso com o filho e por quê. Para ela, a única explicação é inveja. O menino é conhecido na região e sonhava em ser cantor.



