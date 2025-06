Adolescente de 16 anos é atingida por bala perdida dentro de academia

A câmera de segurança de uma academia gravou o exato momento em que uma aluna, uma garota de 16 anos, foi baleada. O disparo foi dado enquanto, do lado de fora da academia, acontecia uma confusão entre motoboys e a moradora de um prédio. O entregador começou a bater boca com essa moradora após, segundo ele, a mulher se recusar a pagar pela marmita que pediu. Já a moradora diz que o motoboy não teve paciência enquanto ela tentava pagar. A adolescente está fora de perigo, e nenhum suspeito foi identificado.



