Adolescente de 17 anos é apreendido no Rio de Janeiro após ostentar armas, joias e carros de luxo

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no Rio de Janeiro. Ele ostentava nas redes sociais, com fotos segurando armas, joias e carros de luxo. A suspeita da polícia é de que o suspeito esteja envolvido com tráfico de drogas e roubo de carros. O tio dele, Leandro Nunes Botelho, conhecido como “Scooby”, é o chefe do tráfico do Morro dos Macacos.



