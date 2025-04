Um adolescente sumiu sem deixar pistas. Bryan Santos, de 17 anos, sumiu após ter saído de um bar onde estava com os amigos. Os últimos registros do jovem foram feitos por uma câmera do local. A família está desesperada. Acompanhe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!