Adolescente é encontrada morta dentro do próprio quarto com marcas de violência em SP
A principal suspeita da família é de que o crime tenha sido cometido por alguém próximo
Uma adolescente de 16 anos foi encontrada morta dentro do próprio quarto, com marcas de violência, em São Paulo. A vítima, identificada como Fernanda, foi descoberta pela mãe ao retornar de uma consulta médica acompanhando a filha mais velha, Jenifer, que está grávida. A principal suspeita da família é de que o crime tenha sido cometido por alguém próximo, já que Fernanda foi atingida no pescoço. Dois conhecidos da jovem estão na mira da polícia e já são investigados.
