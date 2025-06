Adolescente é sequestrado por dois conhecidos devido à dívida do pai

Um adolescente, de 17 anos, foi sequestrado por dois conhecidos enquanto estava em uma adega se divertindo com os amigos. No cativeiro, o padrasto de um dos sequestradores passou a mandar ameaças de morte para a família da vítima. Desesperados, os parentes descobriram o motivo do sequestro: uma suposta dívida de R$ 400 mil do pai do adolescente sequestrado. Os criminosos então exigem que o pai se entregue em troca da liberdade do filho. A polícia é acionada, localiza o cativeiro e liberta o adolescente. Dois adultos são presos em flagrante, e dois adolescentes são apreendidos.



