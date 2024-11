Adolescente joga óleo fervendo na mãe e na irmã de 4 anos durante ataque de fúria

Uma adolescente de 15 anos jogou óleo fervendo na mãe e na irmã de apenas 4 anos durante um ataque de fúria em porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O padrasto tentou separar a confusão e acabou esfaqueado. Tudo isso aconteceu depois de uma discussão da adolescente com o padrasto. A mãe está com 90% do corpo queimado. O caso está sendo investigado pela polícia.