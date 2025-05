Aeronave com problemas realiza queima de combustível antes do pouso em São Paulo

Uma aeronave de modelo King Air está realizando um círculo sobre o Campo de Marte em São Paulo para queimar combustível antes do pouso nesta quinta-feira (29). O trem de pouso estaria com problemas e seis pessoas estariam a bordo. Um helicóptero da Polícia Militar auxilia na operação. A aeronave pertence a uma empresa agropecuária e transporta passageiros possivelmente relacionados a negócios. Uma aeronave de modelo King Air está realizando um círculo sobre o Campo de Marte em São Paulo para queimar combustível antes do pouso nesta quinta-feira (29). O trem de pouso estaria com problemas e seis pessoas estariam a bordo. Um helicóptero da Polícia Militar auxilia na operação. A aeronave pertence a uma empresa agropecuária e transporta passageiros possivelmente relacionados a negócios.