Altair Moraes analisa postura do padrasto de Maicol ao falar sobre possível confissão do suspeito

Altair Moraes analisou a entrevista que o padrasto do principal suspeito no caso Vitória deu para a equipe da RECORD. Mauro Aparecido de Castro confirmou que as ferramentas encontradas próximas ao corpo da adolescente eram dele e que ele percebeu o sumiço delas. Durante a entrevista, Mauro não apresentou tentar defender o filho, mas encorajar que ele confessasse, caso seja culpado.



