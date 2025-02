Ameaça? Viúva milionária encomenda missa de sétimo dia para três pessoas que ainda estão vivas

Brasileiro braço-direito de Saddam Hussein, responsável pelos tanques de guerra no conflito do Iraque com o Irã, voltou para o Brasil muito rico. Benedito se casou com uma mulher 20 anos mais jovem. Com um patrimônio avaliado em 50 milhões de reais, o casal se separou após 27 anos, mas tempos depois, Mara se reaproxima e diz querer cuidar do antigo amor. Ele aceita mas, depois de um tempo, começa a passar mal com os remédios dados por ela e morre. Mara, que já tinha metade da herança, fica com tudo. Só que uma amiga dela revela áudios que mostram Mara dizendo que Benedito ia morrer, e agora, a viúva milionária foi até uma igreja e encomendou a missa de sétimo dia pela morte de três pessoas: a amiga que a denunciou, o filho de Benedito e o advogado da família. Porém, os três estão vivos.