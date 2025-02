Amigos encontrados mortos na represa podem ter sidos punidos por relação com mulher casada A mãe de um dos jovens, inconformada com a morte do filho, resolveu fazer uma investigação própria

Cidade Alerta|Do R7 08/02/2025 - 20h35 (Atualizado em 08/02/2025 - 20h35 )

