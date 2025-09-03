Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Amigos são baleados por dono de ferro-velho após tirarem satisfação sobre materiais roubados

Uma das vítimas morreu no local, e a outra está internada em estado grave

Cidade Alerta|Do R7

  • homicidio
  • cidade-alerta

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.