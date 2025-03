Amizade de longa data termina em tragédia após briga por dívida de aluguel em Mairiporã (SP)

O serralheiro Índio, de 51 anos, viu sua amizade de décadas com o vizinho Grilo se transformar em violência após uma discussão envolvendo o aluguel não pago por um funcionário, em Mairiporã (SP). Índio havia intermediado a locação de uma casa de Grilo para o empregado, mas, após o primeiro mês, o pagamento não foi realizado. Grilo cobrou Índio de forma ameaçadora e, ao ir até a casa do amigo para tentar resolver a situação, foi atacado com um facão. Uma vizinha conseguiu intervir e socorrer Índio, que sobreviveu ao ataque. Grilo fugiu e segue foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!