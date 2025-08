Após o fim do relacionamento, homem sequestra, espanca e abusa da ex-namorada por seis dias

Karen, de 30 anos, foi sequestrada pelo ex-namorado Gabriel, de 26, que não aceitou o fim do relacionamento. Após pouco mais de três semanas juntos, a esteticista se afastou ao notar o comportamento agressivo dele. Inconformado, Gabriel a obrigou a entrar no carro e a manteve em cárcere por seis dias, circulando por várias cidades e se hospedando em motéis onde não era preciso apresentar documentos. Durante o período, Karen foi estuprada, espancada e ameaçada com uma pistola. O agressor ainda inventou dívidas com agiotas para justificar o sumiço da vítima e pediu dinheiro a amigos dela. A polícia localizou o carro e iniciou uma perseguição. Gabriel dirigiu na contramão de uma rodovia, bateu em uma viatura e foi preso ao tentar fugir a pé, em Taubaté, no interior de São Paulo.



