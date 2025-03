Após prisão de suspeito, secretário de segurança avalia: 'Não quero cometer juízo de valor'

Em entrevista ao vivo ao Cidade Alerta, o Secretário de Segurança Municipal de Cajamar (SP), Leandro Arantes, falou sobre a prisão de Maycon Santos, dono do carro prata onde foram encontrados supostos vestígios do corpo e das vestimentas de Vitória. "Não quero cometer juízo de valor negativo contra uma pessoa que não foi julgada", avaliou o secretário. Agora, o veículo do suspeito aguarda a realização de perícia. Acompanhe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!