Assassino finge ser andarilho para cumprir plano de vingança; execução foi flagrada por câmeras

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um rapaz de 31 anos foi executado de forma fria, no meio de várias pessoas em São Bernardo do Campo (SP). O assassino se disfarçou de andarilho para tentar atrapalhar a investigação. Segundo a polícia, dias antes ele teria se envolvido em uma briga com Dális e acabou apanhando, por isso, decidiu se vingar. Até agora ninguém foi preso.