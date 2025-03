Audiência de custódia de homem que sequestrou a própria filha acontece neste sábado (22)

Anderson Rafael Hasse, o pai que sequestrou a própria filha de 8 anos em Ilhota, no Vale do Itajaí (SC), foi preso após se esconder no Rio de Janeiro. Após uma entrevista ao vivo com a mãe da menina, Anderson decidiu se entregar e libertar a criança. A mãe já resgatou a menina, enquanto Anderson aguarda audiência de custódia para definir se permanecerá preso. Ao chegar à delegacia, ele admitiu ter errado e justificou o ato como um momento de desespero, alegando que a filha sofria maus-tratos da mãe. Ele relatou que, durante uma ligação por vídeo com a mãe na delegacia, a menina saiu correndo e se escondeu.



