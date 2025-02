Avião de Ludmilla sofre falha e precisa fazer pouso de emergência

Nesta segunda (24), o avião da cantora Ludmilla sofreu uma falha e precisou fazer um pouso de emergência. A cantora estava a caminho de São Paulo, mas precisou pousar no Rio de Janeiro. A artista pretendia comparecer ao evento Kings League. Ela é dona e presidente de um time que participará da competição. Ludmilla não disse qual era o avião e nem deu detalhes do problema técnico.



