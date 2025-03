Avião de Lula arremete durante tentativa de pouso no aeroporto de Sorocaba (SP)

O avião do presidente Lula arremeteu na tarde desta terça-feira (18) durante tentativa de pouso no aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo. Em seguida, a aeronave deu a volta e conseguiu pousar normalmente. A arremetida aconteceu em função do vento forte, de acordo com a assessoria do governo federal.



