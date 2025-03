Avó e neta são encontradas mortas em casa com pedido de desculpas escrito com sangue na parede

Marley Gomes de Almeida, de 53 anos, e a neta dela, Ana Carolina Almeida Anacleto, de 12, foram encontradas mortas dentro de casa em Jataizinho, no norte do Paraná. Ao lado do corpo delas estava escrito, com sangue, um pedido de desculpas. O filho de Marley encontrou as vítimas no quarto da casa quando foi ao endereço procurar a mãe. Avó e neta estavam deitadas na cama com sinais de violência. Dois homens prestaram depoimento na delegacia e foram liberados. Os celulares deles foram apreendidos. Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem misterioso andando pela rua com duas facas na mão. A polícia continua investigando o caso.



