O apresentador Luiz Bacci analisou as imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento em que Rafael Magalhães foi espancado e jogado em um rio no bairro Perus, zona norte de São Paulo. A irmã da vítima relatou à polícia que Rafael teria tirado a própria vida, mas as imagens reveladas provam o contrário. Ela e mais dois homens estão sendo investigados.