‘Barbie do Piauí’ é agredida pela atual namorada do ex-marido e grupo de amigas em saída de festa

Isabelly, conhecida como “Barbie do Piauí”, foi vítima de tentativa de homicídio após ser agredida pela atual namorada do ex-marido dela. Ela e a suspeita se encontraram em uma balada e, com ciúme, a mulher armou uma emboscada para atacá-la. Ela chamou as amigas e atacou Isabelly na saída da festa. Maria Vitória, Lua Alves e Érica Lorena foram presas por tentativa de homicídio, associação criminosa e lesão corporal. A atual do ex-marido pediu que as amigas atacassem o rosto de Isabelly para que ela ficasse com marcas e sequelas.



