Bate-volta e mistério: amigos desaparecem após viagem para Santos, no litoral paulista

Os amigos Halisson e Leandrinho, ambos de 21 anos e moradores de Cotia (SP), desapareceram no dia 5 de fevereiro após partirem para um bate-volta em Santos. A falta de notícias desde então tem gerado grande preocupação entre familiares e amigos. Halisson não levou o celular, mas sua irmã notou movimentações bancárias suspeitas em sua conta, aumentando a apreensão sobre seu paradeiro. As câmeras de segurança registraram a saída dos jovens com mochilas, mas até agora a polícia não tem pistas concretas.