Bebê é encontrado abandonado pelo próprio pai dentro de carrinho no meio da rua

O bebê foi resgatado em segurança, e o caso passou a ser investigado pelas autoridades

Cidade Alerta|Do R7

Um bebê foi abandonado pelo próprio pai e encontrado dentro de um carrinho no meio da rua em Belo Horizonte (MG). Um homem voltava para casa e se deparou com o carrinho parado no caminho, em uma situação completamente fora do normal.

Desconfiado, ele se aproximou para ver o que estava acontecendo e levou um susto ao perceber que havia um bebê dentro do carrinho, sozinho e desamparado. A criança havia sido deixada ali pelo pai, que fugiu do local. O bebê foi resgatado em segurança, e o caso passou a ser investigado pelas autoridades.

