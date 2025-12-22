Bebê é encontrado abandonado pelo próprio pai dentro de carrinho no meio da rua

Um bebê foi abandonado pelo próprio pai e encontrado dentro de um carrinho no meio da rua em Belo Horizonte (MG). Um homem voltava para casa e se deparou com o carrinho parado no caminho, em uma situação completamente fora do normal.



Desconfiado, ele se aproximou para ver o que estava acontecendo e levou um susto ao perceber que havia um bebê dentro do carrinho, sozinho e desamparado. A criança havia sido deixada ali pelo pai, que fugiu do local. O bebê foi resgatado em segurança, e o caso passou a ser investigado pelas autoridades.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!