Bicampeão da Fórmula Truck, Roberval Andrade é preso por envolvimento com o PCC

O piloto Roberval Andrade, um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, foi detido pela Polícia Federal nesta quarta-feira (25). Bicampeão da Fórmula Truck e campeão da Copa Truck foi levado por policiais durante uma operação que apura um esquema de corrupção e vazamento de informações sigilosas. A operação tem relação com o PCC e com a morte de Vinicius Gritzbach. Em mensagens interceptadas, o policial Sérgio Ribeiro, conhecido como Serginho Denarc, mandou fotos de drogas a Roberval e, também, de um integrante do PCC assassinado na zona leste de São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!